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13:19 11.07.2019

Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность, страх или ненависть - опрос КМИС

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Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность, страх или ненависть - опрос КМИС

 Украинцы в основном негативно или равнодушно относятся к личности Сталина, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 24 мая по 7 июня.

Согласно результатам опроса, обнародованным на сайте КМИС в четверг, 40% респондентов относятся к Сталину враждебно, со страхом или ненавистью, 25% - равнодушно, 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).

"Мудрым руководителем" считают Сталина 31% населения (47% с этим не согласны). В то же время 72% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".

61% опрошенных отметили, что не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок". Три четверти респондентов указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.

Опрос проводился с 24 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #кмис #сталин #опрос
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