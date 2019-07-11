События

13:15 11.07.2019

На Западной Украине контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс – Аваков

1 мин читать
На Западной Украине контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о тенденции использования контрабандных средств для попыток влияния на избирательный процесс во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

"Мы прекрасно видим те тенденции, которые есть. На контрабандные грязные деньги пытаются, в том числе, вмешаться в избирательный процесс на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской областях", - сказал министр в четверг на брифинге в Киеве.

Он добавил: "Мы это хорошо видим. И у нас достаточно сил и чести этому сопротивляться".

Теги: #мвс #аваков #выборы #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 11.07.2019
В Ужгороде обстреляли авто полицейского, в МВД расценивают это как ответ злоумышленников на борьбу с контрабандой

В Ужгороде обстреляли авто полицейского, в МВД расценивают это как ответ злоумышленников на борьбу с контрабандой

12:30 11.07.2019
Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

Рада приняла в целом Избирательный кодекс с системой открытых списков на выборах в парламент

12:29 11.07.2019
Климкин: Пришло время сделать нелидерскую команду в Украине

Климкин: Пришло время сделать нелидерскую команду в Украине

12:15 11.07.2019
Неизвестные пытались сорвать встречу нардепа Святаша с избирателями, полиция открыла уголовное производство

Неизвестные пытались сорвать встречу нардепа Святаша с избирателями, полиция открыла уголовное производство

11:48 11.07.2019
На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

11:38 11.07.2019
Зеленскому доверяют 65% украинцев – опрос "Рейтинга"

Зеленскому доверяют 65% украинцев – опрос "Рейтинга"

11:36 11.07.2019
Изготовлено уже 84% бюллетеней на досрочные выборы в Раду - директор полиграфкомбината "Украина"

Изготовлено уже 84% бюллетеней на досрочные выборы в Раду - директор полиграфкомбината "Украина"

11:27 11.07.2019
"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

"Слугу народа" готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором – опрос "Рейтинга"

18:14 10.07.2019
С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 2,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 116 уголовных дел – Нацполиция

С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 2,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 116 уголовных дел – Нацполиция

17:40 10.07.2019
"Евросолидарность" требует от правоохранителей обеспечить беспрепятственную предвыборную кампанию

"Евросолидарность" требует от правоохранителей обеспечить беспрепятственную предвыборную кампанию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

МИД сообщает об урегулировании ситуации с украинским блогером Суриным, задержанным в Иране за запуск дрона

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Лондон и Вашингтон пожалеют о задержании танкера с иранской нефтью, заявляют в КСИР

Для украинских библиотек в 2019 году закупят около 678 тыс. книг на 87 млн грн – Минкультуры

Двое россиян арестованы в Беларуси в связи с ЧП на салюте в Минске, обвинение им пока не предъявлено

Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность, страх или ненависть - опрос КМИС

С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты - Гройсман

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

Кабмин дал старт внедрению единой электронной услуги по оформлению документов для новорожденных "еМалятко" – Саенко

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

Европейская РН Vega не смогла вывести на орбиту военный спутник ОАЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА