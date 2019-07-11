На Западной Украине контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о тенденции использования контрабандных средств для попыток влияния на избирательный процесс во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

"Мы прекрасно видим те тенденции, которые есть. На контрабандные грязные деньги пытаются, в том числе, вмешаться в избирательный процесс на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской областях", - сказал министр в четверг на брифинге в Киеве.

Он добавил: "Мы это хорошо видим. И у нас достаточно сил и чести этому сопротивляться".