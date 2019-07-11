В Ужгороде обстреляли авто полицейского, в МВД расценивают это как ответ злоумышленников на борьбу с контрабандой

Неизвестные в четверг в Ужгороде обстреляли автомобиль полицейского, ранена местная жительница. В МВД Украины называют произошедшее ответной акцией злоумышленников на борьбу с контрабандой в этом регионе.

"Пять выстрелов было произведено в нашего офицера на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была направленная акция по попытке остановить эффективно действующее подразделение полиции, которое борется с контрабандными проявлениями", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в Киеве.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, говоря об инциденте, уточнил: "Сегодня в 9.00 начальник управления защиты экономики Закарпатского подразделения при следовании на работу получил пять пулевых выстрелов в свой автомобиль. Ранена жительница Ужгорода, которая шла рядом".

По его словам, одна из рабочих версий произошедшего – следствие эффективной работы подразделений Национальной полиции в этом регионе.

Министр напомнил, что несколько дней назад правоохранители задержали контрабанду сигарет на сумму более 5 млн долларов.

"Вчера (в среду, 10 июля - ИФ) наши подразделения подписали подозрение одному из чиновников (в рамках расследования этого уголовного производства – ИФ)", - сообщил министр.

Аваков отметил, что в течение нескольких последних месяцев "идет системная атака (правоохранительных органов – ИФ) на всю контрабандную инфраструктуру западного региона, и мы видим, что эти недобросовестные люди пытаются сопротивляться таким способом".