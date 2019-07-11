События

13:03 11.07.2019

В Ужгороде обстреляли авто полицейского, в МВД расценивают это как ответ злоумышленников на борьбу с контрабандой

1 мин читать
В Ужгороде обстреляли авто полицейского, в МВД расценивают это как ответ злоумышленников на борьбу с контрабандой

Неизвестные в четверг в Ужгороде обстреляли автомобиль полицейского, ранена местная жительница. В МВД Украины называют произошедшее ответной акцией злоумышленников на борьбу с контрабандой в этом регионе.

"Пять выстрелов было произведено в нашего офицера на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была направленная акция по попытке остановить эффективно действующее подразделение полиции, которое борется с контрабандными проявлениями", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в Киеве.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, говоря об инциденте, уточнил: "Сегодня в 9.00 начальник управления защиты экономики Закарпатского подразделения при следовании на работу получил пять пулевых выстрелов в свой автомобиль. Ранена жительница Ужгорода, которая шла рядом".

По его словам, одна из рабочих версий произошедшего – следствие эффективной работы подразделений Национальной полиции в этом регионе.

Министр напомнил, что несколько дней назад правоохранители задержали контрабанду сигарет на сумму более 5 млн долларов.

"Вчера (в среду, 10 июля - ИФ) наши подразделения подписали подозрение одному из чиновников (в рамках расследования этого уголовного производства – ИФ)", - сообщил министр.

Аваков отметил, что в течение нескольких последних месяцев "идет системная атака (правоохранительных органов – ИФ) на всю контрабандную инфраструктуру западного региона, и мы видим, что эти недобросовестные люди пытаются сопротивляться таким способом".

Теги: #ужгород #стрельба #мвд #авакоа #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 11.07.2019
На Западной Украине контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс – Аваков

На Западной Украине контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс – Аваков

18:43 10.07.2019
В центре Сум днем стреляли - ранены двое, в том числе 15-летняя девушка

В центре Сум днем стреляли - ранены двое, в том числе 15-летняя девушка

13:39 09.07.2019
Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

17:10 08.07.2019
Зеленский заверил европейских партнеров, что вскоре подпишет указы по борьбе с рейдерством и контрабандой

Зеленский заверил европейских партнеров, что вскоре подпишет указы по борьбе с рейдерством и контрабандой

03:09 07.07.2019
Адвокату, который под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил 11-летнюю девочку сообщено о подозрении - прокуратура

Адвокату, который под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил 11-летнюю девочку сообщено о подозрении - прокуратура

16:45 06.07.2019
Замглавы ОП на совещании по контрабанде: наверх больше заносить не надо, закончилось

Замглавы ОП на совещании по контрабанде: наверх больше заносить не надо, закончилось

16:17 06.07.2019
Украина из-за контрабанды превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет в Европу - Гончарук

Украина из-за контрабанды превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет в Европу - Гончарук

15:12 06.07.2019
Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

21:40 05.07.2019
Возле супермаркета на Бессарабской площади мужчина начал стрелять в воздух после конфликта с покупателями

Возле супермаркета на Бессарабской площади мужчина начал стрелять в воздух после конфликта с покупателями

20:43 03.07.2019
Аваков заверил представителя госсекретаря США Кента в обеспечении безопасности во время выборов в Раду

Аваков заверил представителя госсекретаря США Кента в обеспечении безопасности во время выборов в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

МИД сообщает об урегулировании ситуации с украинским блогером Суриным, задержанным в Иране за запуск дрона

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Лондон и Вашингтон пожалеют о задержании танкера с иранской нефтью, заявляют в КСИР

Для украинских библиотек в 2019 году закупят около 678 тыс. книг на 87 млн грн – Минкультуры

Двое россиян арестованы в Беларуси в связи с ЧП на салюте в Минске, обвинение им пока не предъявлено

Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность, страх или ненависть - опрос КМИС

С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты - Гройсман

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

Кабмин дал старт внедрению единой электронной услуги по оформлению документов для новорожденных "еМалятко" – Саенко

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

Европейская РН Vega не смогла вывести на орбиту военный спутник ОАЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА