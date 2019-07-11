События

12:59 11.07.2019

С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты - Гройсман

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С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты - Гройсман

С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными в темное время суток, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой на Гройсмана.

Отмечается, что данное решение принято весной во время проведения всеукраинского координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.

Сообщается, что образец специальной одежды для детей уже подготовлен.

"Жилеты будут индивидуальными и бесплатными", - подчеркивают в правительстве.

Теги: #транспорт #дети #гройсман #жилеты
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