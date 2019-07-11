Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Командующий операцией Объединенных сил Александр Сырский заявляет, что командиры подразделений и военнослужащие не прибегают к ответному огню в адрес незаконных вооруженных формирований, если есть существенные риски угрозы жизни и здоровью мирного населения, что для украинских военных неприемлемо.

"Объединенные силы защищают граждан Украины по обе стороны линии разграничения. И, в случае, если наш ответ потенциально может нанести ущерб мирному населению на оккупированной территории, мы от таких действий отказываемся, принимая удар на себя", – подчеркнул Сырский в интервью "Урядовому курьеру", опубликованному в четверг.

Он рассказал, что на данный момент украинские силы укомплектованы всем необходимым оборудованием для исполнения поставленных задач.

"Регулярно в ООС проводится улучшение оперативной и боевой подготовки. Это способствует обучаемости личного состава и повышению способности решать усложненные задачи в реальных боевых условиях", – отметил Сырский.