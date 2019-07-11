Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

Суд Европейского Союза в ближайшее время может вынести решения об аннулировании санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А.Януковича (сын Януковича Александр), А.Клименко (экс-глава Миндоходов Александр Клименко - ИФ), С.Арбузова (бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов - ИФ), В.Пшонки, А.Пшонки (экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем – ИФ) и А.Клюева (экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев – ИФ) об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 гг.", - написала Сарган на странице в "Фейсбук" в четверг.

В то же время она подчеркнула: решение суда Евросоюза никак "не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, которые осуществляются правоохранительными органами Украины".

В Генпрокуратуре также отметили, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация", - подытожила Сарган.

Как сообщалось, 11 марта Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов Януковичу и его одиннадцати соратникам.

Позже Генпрокуратура Украины проинформировала об исключении главы администрации президента Януковича Клюева из санкционного списка Европейского Союза.