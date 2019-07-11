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11:13 11.07.2019

Европейская РН Vega не смогла вывести на орбиту военный спутник ОАЭ

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Европейская РН Vega не смогла вывести на орбиту военный спутник ОАЭ

Очередной запуск европейской ракеты-носителя Vega легкого класса, стартовавшей в четверг утром с космодрома Куру во Французской Гвиане со спутником ВВС ОАЭ Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов, завершился аварией.

Согласно сообщению на сайте Arianespace, сам старт Vega в 4:53 по Киеву прошел успешно, однако, по словам вице-президента компании Люс Фабрегетт, "в районе второй минуты полета ракетоносителя произошли серьезные проблемы с двигателем второй ступени, приведшие к потере миссии".

По ее словам, начато расследование причин аварийного пуска.

Ракетоноситель Vega легкого класса разработан Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она предназначена для выведения на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1,2 тонны или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1,5 тонны. Первые три ступени ракетоносителя Р-80, Zefiro-23, Zefiro-9 разработаны итальянской Avio SpA.

Маршевый двигатель для четвертом ступени РН RD-868P разработало госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ) и изготовило ГП "ПО Южмаш" (ЮМЗ, оба - Днепр).

По данным разработчика, жидкостной двигатель базируется на основе ступени разведения (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").

Данный пуск стал 15-м по программе Vega и первым неудачным с начала пусковой программы в 2012 году. Это второй пуск в 2019 году: в марте Vega успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту итальянский спутник ДЗЗ Prizma.

До данного старта РН Vega относилась к числу наиболее надежных из современных РН.

Теги: #ракета #авария #запуск #vega
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