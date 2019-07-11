Британия обвинила иранские суда в создании помех британскому танкеру в Ормузском проливе

Три иранских судна пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

"В нарушение международного права три иранских судна пытались помешать проходу коммерческого судна British Heritage через Ормузский пролив", - заявил пресс-секретарь министерства.

Министерство обороны Великобритании отметило, что очень обеспокоено инцидентом, и призвало Иран к деэскалации ситуации в регионе.

Между тем, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал заявления британской стороны "ничего не стоящими".

"То, о чем они (британцы - ИФ) сами говорят, и их заявления предназначены для создания напряженности. И эти заявления ничего не стоят", - приводят иранские СМИ слова министра.

Как ранее сообщил телеканал CNN, пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе в среду.

Как заявили источники телеканала, британский танкер выходил из Персидского залива и пересекал Ормузский пролив, когда к нему подошли иранские катера.

По словам чиновников, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в близлежащих иранских территориальных водах.

Самолет США, находившийся рядом, снял видео инцидента, уточнили собеседники.

Однако фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские катера отступили.

Ранее сообщалось, что на фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров.

В среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием ранее танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара.

"Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", - заявил Рухани, не уточняя, о каких последствиях может идти речь.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР), в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они бы были исполнены незамедлительно.

"Стычек с иностранными судами, в частности, с английскими, не было", - отметили в КСИР.

4 июля власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.

Иран пообещал не оставлять без ответа задержание танкера.