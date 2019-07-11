В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

На полуострове Халкидики на северо-востоке Греции из-за непогоды погибли по меньшей мере 6 человек, среди которых – 2 детей, сообщает "24 канал" со ссылкой на местные СМИ.

Сильные ветры, дожди и град внезапно накрыли популярный среди туристов регион, более 100 человек попали в больницу. Погибли двое граждан Румынии: женщина и 8-летний мальчик, двое граждан России: мужчина и юноша , а также двое граждан Чехии.

Главный врач "Медицинского центра Неа Муданья" Атантиос Кальцас рассказал, что такое стихийное бедствие в регионе Греции он видит впервые за 25 лет.

Кальцас добавил, что возраст людей, которые попали в клинику, колеблется от 8 месяцев до 70 лет. У многих – травмы головы.

Двое чешских туристов погибли после того, как стихия занесла их автомобиль. Женщина и 8-летний мальчик и Румынии были убиты после того, как на них обрушилась крыша. Россияне погибли в результате падения дерева возле отеля, сообщают греческие СМИ.

Власть Халкидики объявила в регионе чрезвычайное положение. Около 140 спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.