В Харькове восстановили бюст Жукова

В Харькове восстановлен бюст советского маршала Георгия Жукова, снесенный 2 июня группой активистов.

"Как и обещал - сегодня вернули на место", - написал на своей странице в Facebook в четверг городской голова Харькова Геннадий Кернес, опубликовав несколько фотографий восстановленного памятника.

Как сообщалось, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии "Доверяй делам", устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову, находившийся в нескольких сотнях метров от места проведения партсъезда.

Полиция открыла уголовные производства возбуждены по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Видродження".