События

08:47 11.07.2019

Шестеро горняков госпитализированы вследствие пожара на шахте в Днепропетровской области

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Шестеро горняков госпитализированы вследствие пожара на шахте в Днепропетровской области

В результате замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов на шахте им. М.И. Сташкова ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь" в с.Марьина Роща Петропавловского района (Днепропетровская обл.), 6 горняков с легкими травмами госпитализированы, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"10 июля в 11.11 в с.Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. М.И. Сташкова ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 м в результате чего 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Спасатели подчеркнули, что на момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке.

"Все подняты на поверхность", – добавили в ГСЧС.

Состоянием на 7.00 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Теги: #пострадавшие #шахта #днепропетровская #пожар
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