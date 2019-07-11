Двое детей погибло в результате ДТП на Прикарпатье

В результате лобового столкновения автомобилей в среду вечером в с.Княжолука Долинском районе (Ивано-Франковская обл.) погибли двое детей, еще двое участников аварии травмированы, сообщили в Национальной полиции региона.

Автомобили "Ford Focus" и "Kia Sportage" столкнулись на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга".

По предварительной информации правоохранителей, в результате лобового столкновения пассажиры "Ford Focus" - женщина, 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 рождения были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской ЦРБ.

"Во время оказания медицинской помощи дети умерли, женщина находится в тяжелом состоянии", – сказано в сообщении на странице полиции области в Фейсбук в четверг утром.

Также отмечается, что водитель автомобиля "Kia Sportage", 1984 г.р., который также был госпитализирован в больницу, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подробности ДТП устанавливает следствие. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.