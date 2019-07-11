За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, 7 солдат получили ранения, еще двое травмированы

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 42 раза нарушили режим прекращения огня, из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, семеро получили ранения и 2 - боевое травмирование", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 22 раза обстреляли позиции ООС: дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 и 82-мм; рядом с Каменкой - из миномета калибра 82-мм; два раза неподалеку Новотроицкого - из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов; окраину Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Павлополя - из автоматического гранатомета; трижды вблизи Песок - из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов; два раза рядом с Березовым - из минометов калибра 120 и 82-мм, а также автоматических гранатометов; дважды неподалеку Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; по окраине Гранитного - из противотанкового ракетного комплекса; в районе Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Богдановки - из миномета калибра 120-мм; рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из миномета калибра 82-мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; два раза по окраине Тарамчука - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; в районе Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 20 раз: трижды вблизи Крымского - из минометов калибра 82-мм; рядом с Причепиловкой - из минометов калибра 120 и 82-мм; неподалеку Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122-мм; в районе Луганского - из миномета калибра 120-мм; три раза по окраине Южного - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Золотого-3 - из минометов калибра 120 и 82-мм, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; рядом с Попасной - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Новоалександровки - из миномета калибра 120-мм; два раза в районе Золотое-4 - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; дважды по окраине Новозвановки - из минометов калибра 120-мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Хутора Вольного - из миномета калибра 82-мм и станкового противотанкового гранатомета; два раза рядом с Новолуганским - из артиллерии калибра 122-мм, миномета калибра 120-мм, зенитной установки и вооружения БМП; неподалеку Зайцевого - из миномета калибра 82-мм.

По данным украинской разведки 10 июля семь боевиков получили ранения.

"С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил", – добавили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела позиций украинских защитников: два раза рядом с Тарамчуком - из минометов калибра 120 и 82-мм, а также гранатометов различных систем; вблизи Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны три раза: неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 120-мм и автоматического гранатомета; по окраине Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Луганского - из миномета калибра 82-мм и крупнокалиберного пулемета.