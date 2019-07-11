События

06:46 11.07.2019

В Мелитополе на взятке задержали директора госпредприятия лесного хозяйства

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В Мелитополе на взятке задержали директора госпредприятия лесного хозяйства

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в г.Мелитополе (Запорожская обл.) задержали директора государственного предприятия "Каменско-Днепровское лесное хозяйство" за вымогательство и получение неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, директор госпредприятия требовал от предприятия 200 тыс. грн за незаконную продажу 400 куб. м деловой древесины. С целью сокрытия преступления, он подделывал сведения в товарно-транспортных накладных, записывая товар как обычные дрова", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду.

Чиновника задержали в служебном автомобиле во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. грн в порядке ст.208 УПК Украины.

"В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества", – подчеркнули в ГБР.

Теги: #взятка #запорожская #чиновник
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