В Киеве задержали иностранца, подозреваемого в убийстве профессора

В Голосеевском районе Киева правоохранителями задержан 47-летний гражданин Турции, который подозревается в убийстве профессора одного из университетов, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"47-летнему иностранцу правоохранительные органы Республики Турция инкриминируют убийство и участие в преступной организации. Фигурант подозревается в убийстве профессора одного из университетов", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду вечером.

Украинские полицейские сначала установили место пребывания разыскиваемого, а затем задержали его.

Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца. По информации правоохранителей, 5-тый криминальный суд Анкары выдал ордер на арест задержанного. В начале июля злоумышленник был объявлен в международный розыск.