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03:50 11.07.2019

В Харькове суд взял под стражу гражданина Грузии, подозреваемого в торговле кокаином

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В Харькове суд взял под стражу гражданина Грузии, подозреваемого в торговле кокаином

Ленинский районный суд Харькова избрал меру пресечения гражданину Грузии, подозреваемому в торговле кокаином.

"По требованию прокуратуры суд избрал для 33-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в наркосбыте (ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому также определили размер залога в сумме более 70 тыс. грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в рамках уголовного производства было проведено две оперативные закупки, во время которых мужчина продал 2 пакета с кокаином, по цене чуть больше 5 тыс. грн за каждый.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли пакет с белым веществом общим весом около 1 г (5-7 "доз"), а также пакет с веществом растительного происхождения, устройства для употребления наркотиков и психотропных, электронные весы и т.п. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу.

 

Теги: #грузия #суд #наркотики
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