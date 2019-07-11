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02:36 11.07.2019

Замминистра МИД обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и разведение сил возле Станицы Луганской

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Замминистра МИД обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и разведение сил возле Станицы Луганской

Во вторник заместитель министра иностранных дел Егор Божок принял делегацию Министерства обороны США, стороны обсудили усилении возможностей двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщает в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства, американскую делегацию возглавила директор отдела стран Балканского, Кавказского и Черноморского региона Офиса заместителя министра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак.

"Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, в частности помощь США в усилении возможностей сектора безопасности и обороны Украины и реформировании украинской оборонной промышленности", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что отдельное внимание было уделено улучшению координации по сдерживанию агрессивных действий РФ, в т.ч. "модальностям возможной будущей мониторинговой миссии в Черном море, усилению двустороннего взаимодействия в сфере кибербезопасности".

Божок сообщил американской стороне о ситуации в районе проведения ООС, усилий украинской стороны для разведения сил вблизи Станицы Луганской и освобождения украинских моряков, которые незаконно удерживаются в РФ, а также мероприятий по решению вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений.

Теги: #сша #сотрудничество #украина #безопасность
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