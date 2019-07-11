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00:19 11.07.2019

В комитете палаты представителей США назвали противодействие российским хакерам "главным сражением века"

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В комитете палаты представителей США назвали противодействие российским хакерам "главным сражением века"

В подкомитете по государственным, иностранным операциям и смежным программам комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США прошли слушания, в ходе которых обсуждалось противодействие России в киберпространстве, сообщает в среду радиостанция "Голос Америки".

"Не будет преувеличением сказать, что эта новая форма борьбы на информационном поле битвы может быть главным сражением 21 века", - сказал исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг, приглашенный для участия в дискуссии.

"Россия пытается уничтожить саму идею объективных, проверяемых фактов, пытаясь повлиять на мнение о США и их союзниках", - подчеркнул он.

По его словам, США и их союзникам приходится вести борьбу с "решительно настроенным и ресурсообеспеченным противником".

По сообщению американского издания The Hill, председатель комитета палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям Нита Лоуи также охарактеризовала борьбу США с российскими хакерами как битву.

"США выиграли матч по футболу, и я не могу поверить, что нам так сложно выиграть эту битву (в киберпространстве - ИФ)", - сказала Лоуи, имея в виду недавнюю победу американской сборной на женском чемпионате мира по футболу.

В слушаниях также принимали участие спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия госдепа США Леа Габриэль, научный сотрудник Международного научного Центра имени Вудро Вильсона Нина Янкович, координатор госдепа США по вопросам помощи Европе, Евразии и Центральной Азии Джим Куликовски, представитель Центра по изучению США и Европы Брукингского института Алина Полякова.

Теги: #сша #россия #мнение #хакеры
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