Поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в ДТП, пострадавший госпитализирован

В среду вечером поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в ДТП на переезде перегона "Вершница - Новоград-Волынский", пострадавший водитель автомобиля госпитализирован, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Из-за ДТП, которое произошло по вине водителя автомобиля, в пути задерживается поезд Интерсити + № 743 Киев - Львов. Случай произошел сегодня около 20.00 на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский", – сказано в сообщении на сайте "Укрзализныци" в среду вечером.

В компании уточнили, что при исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом.

"В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", – подчеркнули в пресс-службе.

Поезд получил повреждения, которые не позволяют продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлено аналогичный подвижной состав, в который будут пересажены пассажиры.

"Ориентировочное время задержки рейса - 3:00. Укрзализныця будет принимать все меры, чтобы сократить отставание от графика. Просим прощения за неудобства", – добавили в компании.