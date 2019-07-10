События

19:22 10.07.2019

Один украинский военный погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы в зоне ООС в среду

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Один украинский военный погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы в зоне ООС в среду

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду 16 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и двое – боевые травмы", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 7 обстрелов.

Ранее пресс-центр штаба ООС сообщил, что один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов военного грузового автомобиля на окраине с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем. Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь, он эвакуирован в медицинское учреждение. Неподалеку места трагедии находился автомобиль главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, он не пострадал.

Теги: #оос #сводка
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