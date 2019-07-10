РФ проводит операцию по принуждению Украины восстановить водоснабжение Крыма

Российская сторона в настоящее время активно лоббирует восстановление водоснабжения оккупированного полуострова Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщает секция "Эхо" группы "Информационное сопротивление" (ИС).

"Спецоперация российских спецслужб по принуждению Украины к миру на своих условиях в части, касающейся разблокировки работы канала, все-таки имеет место быть… Если в оккупированном Армянске разрешили пикет за восстановление водоснабжения аннексированного полуострова по Северо-Крымскому каналу – значит совсем все непросто… Решение вопроса в любую сторону приведет к значительным последствиям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы в среду.

При этом в ИС ссылаются на заявления главы оккупационного "Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации" Крыма Игоря Вайля, по словам которого по состоянию на 2019 год проблема обеспечения Крыма питьевой водой решена, а ее стабильная подача гарантируется при любом объеме туристической нагрузки на полуостров.

"Воды в Крыму в принципе, достаточно, но только питьевой и для хозяйственных нужд, и то, при условии ее грамотной транспортировки и очистки. На территории Крымского полуострова насчитывается 1657 водотоков: рек, ручьев, около 300 озер, а единственной серьезной проблемой является то, что они расположены неравномерно – наименьшее их количество располагается на севере и востоке полуострова", - говорится в сообщении.

В ИС отмечают, что для обеспечения жизнедеятельности жителей Крыма воды хватает. "Официальная статистика за 2013 год свидетельствует, что на нужды жилищно-коммунального сектора из Крымского канала было потрачено 125,3 млн м³ (16,4% от объема днепровской воды, поставленной в Крым), при потерях при ее транспортировке в 695,3 млн м³. Основная проблема в другом: промышленность и сельское хозяйство", - отмечается в сообщении.

При этом в ИС подчеркивают, что налаживание хозяйственно-экономических связей между подконтрольной правительству Украины территорией и оккупированным Крымом в любой форме является приоритетной задачей для РФ, поскольку будет являться признанием аннексии Крыма со стороны Украины и путем к признанию этого факта мировым сообществом.