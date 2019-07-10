События

18:43 10.07.2019

В центре Сум днем стреляли - ранены двое, в том числе 15-летняя девушка

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В центре Сум днем стреляли - ранены двое, в том числе 15-летняя девушка

 Двое человек, в том числе 15-летняя девушка ранены в среду днем в результате открытой в центре г.Сумы стрельбы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Происшествие произошло сегодня. В центре Сум, по переулку Терезова, ранили двух человек, среди которых 15-летняя девушка. Сообщение об этом на линию "102" поступило в 13:35 от медицинских работников", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия выехали руководство областного управления и городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. В полиции событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и предпринимают меры по розыску стрелка. Правоохранители просят сообщить в Сумской отдела полиции всех владеющих какой-либо информацией, которая может помочь следствию.

Городской портал "0542.ua" сообщает, что раненая девушка находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший – мужчина, он ранен в руку.

По данным местных СМИ, пострадавшие - отец и дочь; в них из пистолета стреляла женщина. Произошло это в офисных помещениях на втором этаже здания по пер.Терезова.

Теги: #стрельба #сумская_область #полиция
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