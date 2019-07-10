События

18:23 10.07.2019

Украинский военный погиб, еще один ранен из-за попадания противотанковой ракеты боевиков в грузовик

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Украинский военный погиб, еще один ранен из-за попадания противотанковой ракеты боевиков в грузовик

 Украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов военного грузового автомобиля на окраине с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем.

"Сегодня, около 15.00 часов в районе южной окраины Гранитного вражеским противотанковым ракетным комплексом был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", - сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь, он эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, под обстрел попал автомобиль из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, он не пострадал.

Теги: #всу #потери #оос #обстрел
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