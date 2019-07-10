Электронная услуга, через которую родители новорожденных смогут получить 10 онлайн-сервисов, заработает в Украине с 2020г

Кабинет министров Украины предусмотрел запуск с 1 января 2020 года электронной услуги, через которую родители новорожденных смогут получить 10 онлайн-сервисов.

"Мы представляем правительственную инициативу, разработанную нашей командой. Она предусматривает запуск с 1 января 2020 года системы "еМалыш", которая даст возможность родителям без бюрократии получить от государства 10 базовых услуг, связанных с рождением ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Украины.

Речь, в частности, идет о государственной регистрации рождения ребенка, регистрации места его проживания, назначении государственных выплат при рождении ребенка, внесении сведений о ребенке в реестр пациентов, внесении сведений в реестр налогоплательщиков, выдаче удостоверений родителям многодетных семей и назначении помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях, ряд других услуг.

"Этот комплекс услуг будет предоставляться после представления отцом или матерью новорожденного ребенка всего одного заявления. Это очень прогрессивная услуга, которая вобрала лучший европейский и мировой опыт. Его философия заключается в том, что любой гражданин получает пакет сервисов от разных ведомств через единый контакт. Без хождения по кабинетам и траты времени", - подчеркивают в Минюсте.