Венедиктов cообщил, что ему разрешили посетить журналиста Вышинского в СИЗО в Киеве

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил предложение от украинских властей посетить главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского в СИЗО, в настоящий момент едет туда.

"Мне предложили посетить Вышинского в СИЗО. Уже еду", - сказал "Интерфаксу" Венедиктов.

В среду днем он сообщил, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского. После этого его попросили в течение часа подождать ответа. Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это "личное письмо".

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, перевезли в Херсон, где 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения. В настоящее время в Киеве проходят заседания суда по делу Вышинского.