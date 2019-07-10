События

14:49 10.07.2019

Корабль ЧФ РФ вошел в закрытый для учений "Sea Breeze 2019" район, сославшись на проблемы со связью – командование ВМС ВСУ

1 мин читать
Корабль ЧФ РФ вошел в закрытый для учений "Sea Breeze 2019" район, сославшись на проблемы со связью – командование ВМС ВСУ

РФ спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря в среду в районе проведения международных учений "Sea Breeze 2019", пренебрегая нормами международного морского права, сообщает пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на прибрежное сообщение для судоходства о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze 2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра 10.07.2019, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него "проблемы" со связью", - говорится в сообщении.

В командовании ВМС ВСУ заявили, что этот факт является "очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе".

Теги: #рф #корабль #sea_breeze
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 10.07.2019
Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

19:38 09.07.2019
Климкин считает формат видеопредложения Зеленского приемлемым, но недостаточным для противодействия РФ

Климкин считает формат видеопредложения Зеленского приемлемым, но недостаточным для противодействия РФ

12:44 09.07.2019
Натовские корабли вышли из Одессы в море для продолжения учений Sea Breeze

Натовские корабли вышли из Одессы в море для продолжения учений Sea Breeze

00:26 09.07.2019
В Азовское море зашло российское судно "Ейск"

В Азовское море зашло российское судно "Ейск"

19:33 08.07.2019
Порошенко выступает за созыв внеочередного заседания Рады для урегулирования запрета вещания каналов, связанных со страной-агрессором

Порошенко выступает за созыв внеочередного заседания Рады для урегулирования запрета вещания каналов, связанных со страной-агрессором

00:34 08.07.2019
Восстановление России в ПАСЕ позволит эффективнее работать с ней по решению актуальных проблем - председатель ассамблеи

Восстановление России в ПАСЕ позволит эффективнее работать с ней по решению актуальных проблем - председатель ассамблеи

23:39 07.07.2019
Партия "Голос" убеждена, что со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций

Партия "Голос" убеждена, что со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций

22:14 07.07.2019
"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

01:14 06.07.2019
"Евросолидарность" инициировала петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

"Евросолидарность" инициировала петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

20:07 03.07.2019
В Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции

В Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венедиктов cообщил, что ему разрешили посетить журналиста Вышинского в СИЗО в Киеве

Суд отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

Представительство ЕС призывает депутатов Рады принять законопроект о работе ВАКС

Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

ПОСЛЕДНЕЕ

Убытки от лжеминирований в Харьковской области превысили 5 млн грн - начальник облполиции

Венедиктов cообщил, что ему разрешили посетить журналиста Вышинского в СИЗО в Киеве

Суд отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

Представительство ЕС призывает депутатов Рады принять законопроект о работе ВАКС

Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

Главред "Эха Москвы" сообщил, что передал президенту Украины письмо от матери Вышинского

В Одесской области обнаружен повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом

Гройсман выступает за проведение парада на День независимости

Заместитель руководителя Укргосархива уведомлен о подозрении - НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА