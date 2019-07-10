Корабль ЧФ РФ вошел в закрытый для учений "Sea Breeze 2019" район, сославшись на проблемы со связью – командование ВМС ВСУ

РФ спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря в среду в районе проведения международных учений "Sea Breeze 2019", пренебрегая нормами международного морского права, сообщает пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на прибрежное сообщение для судоходства о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze 2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра 10.07.2019, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него "проблемы" со связью", - говорится в сообщении.

В командовании ВМС ВСУ заявили, что этот факт является "очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе".