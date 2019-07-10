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13:43 10.07.2019

Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

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Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик считает безосновательным уведомление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о подозрении внесения им в электронные декларации недостоверных сведений.

"Никакого обыска в моем доме в Козине не было, как не было и расписок - только "липа", что уже установлено экспертизой МВД и СБУ. А что касается подозрения НАБУ и САП о якобы декларирования мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение была подготовлено на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным судом Украины еще 10 апреля 2019 года", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, в последние дни на него "выливается много грязи в интернете", что, по его мнению, связано в выдвижением в народные депутаты.

Ранее, 9 июля, НАБУ и САП уведомили Насалика о подозрении в декларировании недостоверной информации, на основании расследования о получении им взаймы $1,249 млн от физлица, что он не отобразил в декларациях за 2015-18 гг.

Согласно данным реестра судебных решений, решение Верховного суда связано с декларированием министром 50%-й доли в офисе в Киеве, приобретенного его супругой.

Дело о взыскании с Насалика задолженности $1,249 млн инициировал Петр Дыминский, по иску которого Печерский райсуд Киева в июле 2017 года арестовал квартиру и жилой дом министра. В сентябре суд отменил решение об аресте имущества, как обеспечения иска, но в ноябре-2017 Дыминский добился ареста двух земельных участков министра.

Насалик утверждает, что не подписывал с Дыминским в июле 2014 года договоров, не получал от него денег, а предоставленный оригинал договора займа не содержит его собственноручной подписи.

Согласно последнему обнародованному в реестре решению по делу № 757/38773/17-ц, 21 мая 2019 года Печерский районный суд поручил провести экспертизу почерка на документе Киевскому научно-исследовательскому институт судебных экспертиз в срок до двух месяцев.

Теги: #набу #сап #обвинения #насалик
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