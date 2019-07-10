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13:31 10.07.2019

Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

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Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

Президент Украины Владимир Зеленский требует от новоназначенного главы Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна и властей Бориспольского района Киевской области за год сделать Бориспольскую районную больницу современным медицинским учреждением.

"Это стратегический вопрос, я хочу, чтобы новый глава (Бно-Айриян – ИФ) собрал всех вас завтра за столом, чтобы вы написали план, чтобы за год была новая Бориспольская клиника. За один год. Совместными усилиями", - сказал Зеленский во время встречи с активом Киевской области в среду в Борисполе.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что если вопрос решаться не будет, то "всех уволим". "Я вам честно обещаю", - сказал Зеленский.

В свою очередь Бно-Айриян видит причину плачевного состояния больницы в отсутствии координации между ведомствами. "Я думаю, что мы полностью изменим подходы", - сказал он.

Глава обладминистрации пообещал, что в ближайшее время очередей в больнице не будет, чему поможет внедрение цифровых технологий. "Я думаю, что мы готовы… быть первой областью, полигоном для самых лучших новаций и инициатив в этой сфере", - отметил он.

"Я хочу, чтобы область была областью новых возможностей, чтобы мы, обладминистрация, не занимались только тушением каких-то пожаров, а занимались развитием и создавали новые возможности для людей, которые живут в этом регионе", - добавил Бно-Айриян.

Теги: #борисполь #клиника #зеленский #киевская_область #бно_айриян
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