События

13:22 10.07.2019

Главред "Эха Москвы" сообщил, что передал президенту Украины письмо от матери Вышинского

1 мин читать

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери главы портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Украине по делу о госизмене.

"Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал", - сообщил "Интерфаксу" Венедиктов.

По его словам, письмо ему передала жена Вышинского, с которой у главреда оказались общие знакомые.

"Они, видимо, памятуя о моей роли в деле (журналиста Ивана) Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил", - уточнил Венедиктов.

Он добавил, что в течение часа будет ждать ответ, о чем его уведомила украинская сторона.

Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это "личное письмо".

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, перевезли в Херсон где 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Теги: #президент #вышинский #письмо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 06.07.2019
Вышинского могут освободить из-под стражи под залог из-за решения КС по норме статьи УПК

Вышинского могут освободить из-под стражи под залог из-за решения КС по норме статьи УПК

19:16 05.07.2019
Зеленский поблагодарил освободителей Краматорска и Славянска и жителей этих городов за проявленную в 2014 году гражданскую позицию

Зеленский поблагодарил освободителей Краматорска и Славянска и жителей этих городов за проявленную в 2014 году гражданскую позицию

21:05 03.07.2019
Президент Молдовы заявил, что после смены власти в вопросе приднестровского урегулирования не следует ждать прорыва

Президент Молдовы заявил, что после смены власти в вопросе приднестровского урегулирования не следует ждать прорыва

19:16 03.07.2019
Зеленский приветствует намерение канадских депутатов направить миссию наблюдателей на выборы в Раду

Зеленский приветствует намерение канадских депутатов направить миссию наблюдателей на выборы в Раду

07:37 03.07.2019
Аваков направил в ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

Аваков направил в ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

21:55 27.06.2019
Зеленский сменил главу Днепропетровской обладминистрации

Зеленский сменил главу Днепропетровской обладминистрации

17:13 25.06.2019
Зеленский утвердил Положение об Офисе президента Украины

Зеленский утвердил Положение об Офисе президента Украины

16:00 25.06.2019
Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

22:10 24.06.2019
Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

16:26 20.06.2019
Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

Представительство ЕС призывает депутатов Рады принять законопроект о работе ВАКС

Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

В Одесской области обнаружен повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

Представительство ЕС призывает депутатов Рады принять законопроект о работе ВАКС

Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

Зеленский потребовал от нового руководства Киевской области обновления больницы в Борисполе в короткие сроки

В Одесской области обнаружен повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом

Гройсман выступает за проведение парада на День независимости

Заместитель руководителя Укргосархива уведомлен о подозрении - НАБУ

Радиационный фон у затонувшей в Норвежском море советской подлодки "Комсомолец" резко превышает норму

Участие в Дне независимости США обошлось Пентагону в $1,2 млн, демократы раскритиковали Трампа за стоимость празднования

Белый дом предупредил Конгресс, что может наложить вето на военный бюджет, если он будет урезан – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА