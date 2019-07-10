События

12:41 10.07.2019

В Одесской области обнаружен повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом

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В Одесской области обнаружен повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом

 В Овидиопольском районе Одесской области обнаружен повешенным экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции в Одесской области, тело 62-летнего жителя Овидиопольского района обнаружено повешенным в собственном доме накануне во вторник, 9 июля.

"Во время осмотра места происшествия следов нарушения обстановки в доме и признаков насилия на теле мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Полиция не называет имени покойного, но сообщат, что он является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту совершения хулиганских действий в отношении народного депутата Украины.

"Вчера по ходатайству прокуратуры ему должна была избираться мера пресечения, однако в суд они не явился. Сейчас идет следствие, устанавливаются обстоятельства этого события", - сообщили в полиции.

В то же время, как сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, умерший - экс-глава Белгород-Днестровской РГА Одесской области Владимир Зинченко, у которого в мае был конфликт со стрельбой с нардепом.

Теги: #полиция #смерть #одесская_область #депутат
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