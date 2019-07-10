Гройсман выступает за проведение парада на День независимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 млн грн на премии военным, но также выступает за проведение парада на День независимости.

"Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 млн грн на повышение соцстандартов для наших воинов, является абсолютно правильным, я его поддерживаю", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

В то же время премьер отметил, что Украина должна провести парад ко Дню независимости 24 августа.

"Это должен быть парад гордости, доблести, достоинства украинского народа, государства", - добавил он.

Гройсман подчеркнул, что провести парад нужно не за счет соцвыплат военным, а за счет других источников.

"Я хочу поручить министру финансов, министру обороны посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования", - сказал премьер.

Гройсман отметил, что данные предложения будут направлены президенту.