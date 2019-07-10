Заместитель руководителя Укргосархива уведомлен о подозрении - НАБУ

Заместителю главы Государственной архивной службы Украины 9 июля сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления.

"Следствие установило, что чиновник в обмен на $10 тыс неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии, стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до $9,8 тыс. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере $4,8 тыс, чиновника… задержали", - сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Кроме этого, с марта 2018 года детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляли еще одно досудебное расследование, в рамках которого в действиях заместителя руководителя Укргосархива установили другое правонарушение: внесение в е-декларацию за 2016 год заведомо недостоверных сведений. В частности, чиновник не отразил полученный им доход в 1,24 млн грн и расходы в 1,105 млн грн, а также информацию о двух сделках: купли-продажи и дарения (чиновник подарил другому лицу недвижимость стоимостью 3,299 млн грн).