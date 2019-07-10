Радиационный фон у затонувшей в Норвежском море советской подлодки "Комсомолец" резко превышает норму

Норвежские специалисты, находящиеся на борту исследовательского судна G.O. Sars, установили, что на затонувшей в 1980-е годы советской подводной лодке К-278 "Комсомолец" происходит более сильная утечка радиации, нежели считалось до сих пор, сообщает норвежский телеканал ТV2.

В сообщении телеканала отмечается, что, согласно полученным данным, уровень радиации в одном из образцов воды, взятых из вентиляционной трубы затонувшей подлодки, в 100 тыс. раз превышал уровень радиации в чистой морской воде.

"Это предварительные результаты. Мы более тщательно исследуем эти образцы, когда вернемся из экспедиции", - сообщила телеканалу глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал.

Она отметила, что, тем не менее, утечка радиации не представляет угрозу рыболовству в этом районе.

Хельдал добавила, что не удивлена подобными результатами, так как российская экспедиция 2007 года также обнаружила утечку радиации с затонувшей подводной лодки.

При этом в сообщении телеканала отмечается, что уровень радиации, зафиксированный экипажем G.O. Sars, превышает показатели, отмеченные ранее российскими учеными.

К-278 "Комсомолец" - советская атомная подводная лодка 3-го поколения, Погибла 7 апреля 1989 года при возвращении с боевой службы. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека.

Реактор лодки был заглушен, однако в торпедных аппаратах находятся ракето-торпеды с ядерной боевой частью.