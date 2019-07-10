Участие в Дне независимости США обошлось Пентагону в $1,2 млн, демократы раскритиковали Трампа за стоимость празднования

Минобороны США потратило $1,2 млн на участие в мероприятии "Салют Америке" в честь Дня независимости 4 июля.

"Министерство обороны поддержало "Салют Америке" демонстрациями самолетов, статическими показами техники и торжественным участием подразделений", - говорится в заявлении Пентагона.

"Дополнительное финансирование было направлено на транспортировку статических дисплеев и оборудования. Общая стоимость поддержки министерством "Салюта Америки" составила $1,2 млн", - следует из сообщения.

Отмечается, что приведенная цифра не отражает полностью затраты на мероприятие для налогоплательщиков, а показывает только расходы из военного бюджета.

Демократы раскритиковали президента США за стоимость события в этом году, а три сенатора написали письмо в Счетную палату с призывом изучить траты.

Между тем, сам Трамп неоднократно защищал стоимость празднования, заявляя, что демонстрация военных достижений США приведет к росту желающих поступить на службу.