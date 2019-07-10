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07:48 10.07.2019

Госкино: завершено производство исторической драмы "Черный ворон"

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Госкино: завершено производство исторической драмы "Черный ворон"

Компания "ТЕТ-Продакшн" представила для Госкино завершенную историческую драму режиссера Тараса Ткаченко "Черный ворон", снятую по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра, сообщает пресс-служба Госкино.

"Черный ворон" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 5 млн 88 тыс. 300 грн. Общая стоимость производства картины составила около 20 млн грн", - рассказали в Госкино.

Режиссером ленты является Тарас Ткаченко, сценаристом - Тарас Антипович. Исполнительные продюсеры - Кристина Шкабар и Владимир Андриюк, генеральный продюсер фильма - Александр Ткаченко.

"Роман "Черный ворон" Василия Шкляра описывает одну из страниц украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. На их черном боевом флаге было написано: "Воля Украины или смерть". В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской Народной Республики, закончилась. Однако вооруженная борьба еще годы и годы почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра отчаянно сопротивлялись советской оккупации, боролись за свободу украинского народа, жертвуя собственной жизнью", - отметили в Госкино.

Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азизбек Абдурашидов, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Даниил Мирешкин и другие.

Премьера исторической драмы "Черный ворон" состоится в этом году.

Теги: #украина #фильм #госкино
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