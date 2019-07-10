За минувшие сутки на Донбассе пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Ломакиного – из артиллерийской системы калибра 122 мм; дважды неподалеку Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов; два раза окраину Новомихайловки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов; вблизи Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; пять раз возле Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Пищевика - из автоматического гранатомета; окраину Чермалыка - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Новолуганское, Шумы, Новгородское.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Марьинки - из миномета калибра 120 мм. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Причепиловки - из минометов калибра 120 и 82 мм; окраину Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122 мм", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки 9 июля трое боевиков НВФ были уничтожены и трое получили ранения.