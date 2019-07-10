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04:07 10.07.2019

Командир батареи задержан при получении взятки – прокуратура

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Командир батареи задержан при получении взятки – прокуратура

Капитан вооруженных сил Украины получил 33 тыс. грн. от контрактника за сокрытие от правоохранительных органов факта самовольного оставления места несения службы и решения вопроса о непривлечение его к ответственности за содеянное, сообщает пресс-служба Центрального региона военной прокуратуры Украины.

"Во время передачи второй части взятки в размере 25тыс грн командира учебной батареи воинской части, дислоцированной в пгт. Десна, задержали 9 июля 2019 военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона во вторник.

Первую часть неправомерной выгоды в размере 8 тыс грн капитан получил 6 июля также под контролем правоохранительных органов.

"Проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях воинской части. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство следственному судье об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения взяточника от занимаемой должности", - подытожили в прокуратуре.

Теги: #всу #взятка #прокуратура #украина
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