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03:14 10.07.2019

США призывают союзников объявить "Хезболлу" террористической организацией – Помпео

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оссекретарь США Майк Помепо призвал сторонников США объявить радикальное движение "Хезболла" террористической организацией.

"Сегодняшние санкции против высокопоставленных должностных лиц "Хезболлы" являются частью усилий Соединенных Штатов по противодействию коррупционному влиянию "Хезболлы" в Ливане. Мы призываем наших союзников объявить "Хезболлу" в целом террористической организацией", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее во вторник стало известно, что Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана, которые поддерживают радикальное движение "Хезболла".

В документе отмечается, что речь идет о парламентариях Амине Шерри и Мухаммеде Хасане Рааде, а также о высокопоставленном сотруднике службы безопасности Вафике Сафе.

Теги: #хезболла #сша #ливан #помпео
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