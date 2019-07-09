События

22:47 09.07.2019

США и Китай возобновили торговые переговоры – ТВ

1 мин читать
США и Китай возобновили торговые переговоры – ТВ

Власти США и КНР вновь приступили к переговорам с целью урегулирования торговых разногласий между странами, сообщает во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Согласно информации телеканала, во вторник в телефонных переговорах с американской стороны участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем.

Он отметил, что переговоры возобновятся в подходящее время.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины а импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Теги: #сша #переговоры #китай #возвращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 09.07.2019
США вследствие киберинцидентов потеряли $45 млрд в 2018 году

США вследствие киберинцидентов потеряли $45 млрд в 2018 году

19:38 09.07.2019
Климкин считает формат видеопредложения Зеленского приемлемым, но недостаточным для противодействия РФ

Климкин считает формат видеопредложения Зеленского приемлемым, но недостаточным для противодействия РФ

15:22 09.07.2019
Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

09:43 09.07.2019
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки – опрос СМИ

Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки – опрос СМИ

02:19 09.07.2019
Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

02:01 09.07.2019
Британский министр призывает Брюссель возобновить переговоры по Brexit

Британский министр призывает Брюссель возобновить переговоры по Brexit

01:05 09.07.2019
В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

23:55 08.07.2019
Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

23:04 08.07.2019
Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США

Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США

20:05 08.07.2019
Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Четверо украинских военных ранены во вторник в зоне ООС, один получил боевую травму

САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

Замглавы Укргосархива задержан на взятке - НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Чиновник полиции Винницкой области задержан при получении взятки в $8000 - СБУ

Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

Суд освободил из под стражи "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского – Сарган

В Крыму достаточно воды для потребностей населения, ее не хватает для военных и промышленных целей – координатор ИС

Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей подлодке "Комсомолец"

НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

Зеленский уволил 46 руководителей райадминистраций в 12 областях

Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Сближение России и Украины неизбежно – Путин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА