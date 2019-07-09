Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

Решение о проведении военного парада на день Независимости Украины является правом президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которое зависит от его приоритетов, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии " Европейская солидарность".

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Сегодня армия и воины являются наиболее уважаемым и солидной институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - рассказа Порошенко, комментируя в студии телеканала "Прямой" информацию об отмене парада президентом Зеленским в пользу выплаты премий личному составу ВСУ.

По мнению Порошенко, решение о проведении военного парада полностью зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ.

"Но президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет. Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко также сообщил, что денежные премии ко дню Независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию. Когда я был избран президентом в 2014-м, то снайпер спецназа, мобилизованный на линии фронта, получал денежное обеспечение 600 гривен в месяц. На сегодняшний день тот же снайпер получает обеспечения более 29000 гривен в месяц! И это тот индикатор отношения, которое демонстрирует наша команда к украинскому воину", - подчеркнул Порошенко.