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21:30 09.07.2019

В Крыму достаточно воды для потребностей населения, ее не хватает для военных и промышленных целей – координатор ИС

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В Крыму достаточно воды для потребностей населения, ее не хватает для военных и промышленных целей – координатор ИС

 На территории оккупированного РФ полуострова Крым нет никаких гуманитарных проблем вследствие прекращения подачи днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, однако воды не хватает для обеспечения нужд расположенной на полуострове российской военной базы, сообщается на сайте группы "Информационное сопротивление" (ИС).

"Воды для потребностей населения в Крыму достаточно. Это подтверждают крымские ученые. Чтобы напоить людей, домашних животных и обеспечить технические нужды населенных пунктов воды достаточно. Воды в Крыму не хватает для обслуживания военной базы и обеспечения ее устойчивости (в т.ч. – для промышленности)", - пишет координатор ИС, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Алексей Копытько.

По его словам, то, что оккупационная власть направляет воду, которой хватает на гуманитарные потребности жителей полуострова, на потребности военной базы, "это проблема не Украины - это ответственность России". "Россия, используя (и истощая) водные ресурсы Крыма для обслуживания военной базы, создает гуманитарную проблему и ухудшает экологическую обстановку… Чтобы это исправить, Россия должна убраться из Крыма", - отмечает эксперт.

По словам Копытько, подача воды на оккупированный Крым ситуацию для проживающих там граждан никак не улучшит, однако повысит потенциал военной инфраструктуры, которую РФ разворачивает против Украины, поэтому "нужно не воду включать, а искать способы зафиксировать ущерб и требовать новых санкций".

Как сообщалось, до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. В апреле 2014 года водоснабжение оккупированного Крыма через Северо-Крымский канал было полностью прекращено.

Власти Украины неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение полуострова будет возобновлено только после его деоккупации.

Теги: #крым #украина #водоснабжение
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