Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей подлодке "Комсомолец"

В Норвегии ученые обнаружили, что в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" уровень радиации превышен в 100 тысяч раз. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

Специалисты с исследовательского судна "G.O. Sars" взяли пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором подлодки. Российско-норвежский экипаж при проведении замеров использовал глубоководный беспилотный аппарат Ægir 6000.

Руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль заявила, что показатели замеров пока предварительные, и их надо изучить более тщательно. По ее мнению, радиационный фон не угрожает рыболовству в этом районе.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 липня 2019 р.

Как отмечается, уровень радиации оказался выше того, который был зафиксирован российскими учеными в 2007 году.

7 апреля 1989 году на лучшей и самой дорогой советской атомной подлодке "Комсомолец", находившейся в Норвежском море, произошел пожар. Подлодке не помог сверхпрочный титановый корпус, она потеряла устойчивость и затонула. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Это стало одной из крупнейших аварий советского и российского подводного флота.

Сейчас атомная субмарина покоится на глубине около 1,5 км. Большая глубина осложняет проведение замеров уровня радиоактивности. Его превышение из-за протечек из реактора начали обнаруживать с начала 90-х годов.