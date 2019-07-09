НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

Национальный банк Украины 8 июля отменил свое решение от 9 апреля о согласовании продажи переданных Дельта Банком в залог НБУ мощностей масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктуры в порту Черноморск из-за возможных злоупотреблений в действиях покупателя – Финансовой компании "Скай", бенефициаром которой выступает совладелец "Кернела" Андрей Веревский.

"Национальный банк как залогодержатель части активов сообщил Фонду гарантирования вкладов (физических лиц, ФГВФЛ -- ИФ) об отмене своего предыдущего решения (которым предоставлялась согласие на реализацию активов) в связи с наличием обстоятельств, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости", -- говорится в сообщении на сайте НБУ во вторник.

Как сообщалось, ФГВФЛ 7 июня продал на площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) обязательства по кредитным договорам Дельта Банка балансовой стоимостью 4,85 млрд грн ($182 млн) за 182,5 млн грн при стартовой цене 868,8 млн грн.

Цена этих же активов на подобном аукционе 6 марта этого года составила 906,2 млн грн с тем же покупателем, однако Окружной административный суд заблокировал сделку по иску компании, которая в торгах участия не принимала.

"Национальный банк считает, что проведенный аукцион прошел с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости", -- отмечается в релизе центробанка.

По мнению НБУ, за три месяца активы не могли обесцениться в несколько раз. "Национальный банк уверен, что проанализировав всю имеющуюся в его распоряжении информацию, Фонд гарантирования вкладов примет взвешенное и ответственное решение относительно дальнейших действий", -- говорится в сообщении без дополнительных деталей.

Замглавы ФГВФЛ Светлана Рекрут 4 июля сообщила, что ФК "Скай" уже перечислила деньги за активы ликвидируемого Дельта Банка (морпорт и МЖК в Ильичевске), и теперь заключение сделки, по которой есть подозрения "субъективного вмешательства", зависит от НБУ.

По ее словам, срок подписания договора с ФК "Скай" истекал через несколько дней, однако у Фонда есть право продлить его еще на 20 дней. Ожидается, что к концу июля фонд сможет определить позицию по этому вопросу, сказала представитель ФГВФЛ.

"Если будет позиция кредитора отменить, то мы его отменим, если будет позиция подписывать – подпишем", - подытожила Рекрут.