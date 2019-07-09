Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявляет, что оправдательный приговор, который во вторник вынес Малиновский районный суд Одессы по делу о покупке одесским горсоветом здания ОАО ХК "Краян" по завышенной стоимости, является восстановлением справедливости и назвал его "приговором старой системе".

"Все обвинения САП относительно покупки здания бывшего завода "Краян" признаны не доказанными. Это - больше, чем восстановление справедливости. Это больше, чем моя личная победа и победа моей команды. Это - приговор всей старой системе, при которой подобный процесс мог вообще происходить, с самого начала выглядевший как театр абсурда", - написал Труханов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

При этом он отметил, что впереди "много работы" и выразил надежду, что "нам более не придется тратить время на борьбу с ветряными мельницами". "Уверен, что у нас все получится", - добавил Труханов.

Как сообщалось, суд полностью оправдал Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана.

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Труханов и его заместитель Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля 2018 года Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте 2018 года Соломенский райсуд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

8 октября 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Труханова и других чиновников Одесского горсовета по факту завладения средствами городского бюджета при покупке зданий ОАО "ХК "Краян".