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20:22 09.07.2019

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

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Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Следствие предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным в районе Керченского пролива осенью 2018 года, расследование дела завершено, сообщил "Интерфаксу" координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов.

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам. Это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена", - сказал он.

Адвокат уточнил, что в настоящее время продолжается предварительное следствие по делу, в рамках которого защита и обвиняемые в конце июля планируют приступить к изучению материалов дела.

Материалы дела составляют около 20 томов. На их изучение, считает Полозов, потребуется не менее трех месяцев.

По словам адвоката, на следующей неделе следствие намерено обратится в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении всех моряков. По информации защитника, судебные заседания по продлению меры пресечения пройдут 17 июля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ).

Киев заявил, что арестованные моряки – военнопленные.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

Теги: #россия #украина #следствие #моряки
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