Четверо украинских военных ранены во вторник в зоне ООС, один получил боевую травму

Незаконные вооруженные формирования во вторник с начала суток 12 раз обстреляли позиции операции объединенных сил, четверо украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили ранения и один – боевую травму", - говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны НВФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.