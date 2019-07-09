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19:03 09.07.2019

САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

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САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует оправдательный приговор в деле городского головы Одессы Геннадия Труханова относительно покупки горсоветом Одессы по завышенной стоимости здания бывшего завода "Краян".

"…прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. (…) после ознакомления с полным текстом приговора прокуроры САП подадут апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении САП в "Фейсбук".

В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

В свою очередь, НАБУ заявило о поддержке позиции САП. "НАБУ поддерживает намерения САП обжаловать оправдательный приговор в деле "Краяна"", - сообщается на странице Бюро в "Фейсбук".

Как сообщил руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин, во вторник Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор в деле Труханова относительно покупки горсоветом Одессы по завышенной стоимости здания ОАО ХК "Краян".

По информации местного издания "Думская", суд полностью оправдал Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана.

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Труханов и его заместитель Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля 2018 года Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте 2018 года Соломенский райсуд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

8 октября 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Труханова и других чиновников Одесского горсовета по факту завладения средствами городского бюджета при покупке зданий ОАО "ХК "Краян".

Теги: #труханов #приговор
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