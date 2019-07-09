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18:50 09.07.2019

Замглавы Укргосархива задержан на взятке - НАБУ

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Замглавы Укргосархива задержан на взятке - НАБУ

Заместитель руководителя Государственной архивной службы разоблачен в получении взятки за содействие в трудоустройстве человека в Фонде государственного имущества Украины, сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во вторник.

"Чиновник в обмен на $10 тыс неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до $9,8 тыс. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере $4,8 тыс, чиновника и разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.

Операция проводилась детективами НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины во вторник. Сейчас замглавы Укргосархива задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. "Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

Теги: #взятка #набу #укргосархив
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