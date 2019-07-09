Генпрокуратура направила повторный запрос в связи с заявлениями пресс-секретаря президента Мендель о военных ВСУ

Генеральная прокуратура Украины направила повторный запрос в Офис президента Владимира Зеленского об опровержении или подтверждении публичных высказываний пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

"9 июля 2019 года Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждение публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", - говорится в сообщении на странице Генпрокуратуры в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, Генпрокуратура направила запрос в Офис президента относительно опровержения или подтверждения заявлений Мендель о действиях военнослужащих ВСУ. В Генпрокуратуре сообщили, что речь идет о ситуации, которая произошла 6 июня в прямом эфире на телеканале "1+1", где Мендель сообщила о существовании случаев обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов в ответ на провокации боевиков, в результате чего гибнут мирные жители.

В Генпрокуратуре считают слова пресс-секретаря Зеленского таковыми, которые, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны именно Вооруженными силами Украины. При этом в Генпрокуратуре собрали и передали в Офис прокурора МУС материалы о невиновности украинских военнослужащих.

В связи с этим 1 июля Мендель вызывали на допрос в Генпрокуратуру как свидетеля с целью разъяснения ее заявлений, однако во время допроса она отказалась предоставлять показания, указать источник объявленной ею информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, рассказали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время уголовные производства по заявлениям Мендель не начинались, а сам запрос направлен в рамках открытого 29 сентября 2014 года дела.

5 июля Офис президента вернул запрос без рассмотрения, заявив, что Генеральная прокуратура Украины "не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства". В сообщении отмечается, что порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам", а ст.159 УПК устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступивших в Офис президента, возвращено Генпрокуратуре без рассмотрения.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно ст.1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на ст.93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным", - сказано в сообщении.