События

14:35 09.07.2019

Один человек погиб и один пострадал при частичном разрушении здания бывшей сушилки на ЦОФ "Павлоградская"– ГСЧС

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В с.Вербки Павлоградского района Днепропетровский области произошло частичное разрушение конструкций нежилого здания на территории на ООО "Центральная обогатительная фабрика "Павлоградская" по ул.Шахтерская, в результате инцидента один человек погиб, еще один госпитализирован.

Как сообщает во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровский области, накануне, 8 июля, в 15:52 при демонтаже неэксплуатируемого четырехэтажного здания бывшей сушилки сотрудниками подрядной организации ОАО "Дмитротех", произошло частичное разрушение конструкций здания.

"В результате разрушения пострадал 1 человек: гражданин 1972 года рождения, который в тяжелом состоянии с диагнозом политравма, сотрясение головного мозга, перелом таза, госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы №4 г. Павлоград", - сказано в сообщении.

Позже, в 21:30 рабочие "Дмитротеха" установили, что исчез один из сотрудников, который возможно находится под обломками конструкций здания.

"В 1:48 тело погибшего гражданина 1973 года рождения обнаружено собаками кинологической службы", - сообщили в ГСЧС.

Работы по извлечению тела погибшего запланированы на 9 июля 2019 года.

К спасательным работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, 16 человек и 3 единицы техники Павлоградского 8-го военизированного горноспасательного отряда, 4 человека и 4 собаки кинологической группы клуба "Антарес".

Теги: #обрушение #жертвы #гсчс #днепропетровская_область
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